Terzino sinistro dalle spiccate qualità offensive, il portoghese Ruben Vinagre ha attirato su di sè l'attenzione di un paio di squadre molto importanti grazie alle sue prestazioni di quest'anno. Barcellona e Liverpool nelle ultime ore avrebbero infatti intensificato i contatti col Wolverhampton per il laterale portoghese. Il classe '99 in questa stagione ha già collezionato ben 18 presenze con la prima squadra, guadagnandosi la fiducia di Nuno Espirito Santo grazie alla sua personalità e alle grandi qualità tecniche messe in mostra.

Nome: Ruben Vinagre

Data di nascita: 9 aprile 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Wolverhampton

Assomiglia a: Fabio Coentrao