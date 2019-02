Un talento al giorno, Svetozar Markovic: il nuovo Milenkovic piace al Toro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi un promettente serbo dal nome complicato: Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado. Molto simile al connazionale e collega Milenkovic dal punto di vista fisico, di certo si augura di ripetere le ottime prove che hanno messo in evidenza il difensore della Fiorentina: centrale con qualche limite tecnico, non si vergogna di certo quando c'è da rinviare senza pensarci troppo. Su di lui si è mosso concretamente il Torino, pronto a portarlo in Italia già dalla prossima estate per metterlo a disposizione di Mazzarri, che di difensori centrali se ne intende.

Nome: Svetozar Markovic

Data di nascita: 29 febbraio 2000

Nazionalità: serbo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Partizan Belgrado

Assomiglia a: Nikola Milenkovic