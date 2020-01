© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Potrebbe esserci l'Italia nel futuro di Tariq Lamptey, talento classe 2000 dell'Academy del Chelsea, in scadenza coi Blues. Il terzino è uno dei migliori della Generazione Z e ha un'offerta sia da parte del Milan che dal Lille per prenderlo a zero in estate. Lamptey vuole giocare tra i big, è attratto dal Milan ma in Inghilterra ha offerte per prenderlo subito. 5 milioni di sterline sul tavolo da Brighton, Sheffield United e Crystal Palace: per lui quest'anno solo 31 minuti in Premier League, a differenza di tanti compagni che hanno avuto grande fiducia da Lampard. Terzino di grande spinta, con il vizio del gol peraltro, il suo futuro potrebbe essere davvero lontano dal Chelsea.

Nome: Tariq Lamptey

Data di nascita: 30 settembre 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Ashley Cole