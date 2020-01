© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Treccine alla Seedorf e gamba tipica africana, il laterale algerino del Liverpool Yasser Larouci è uno dei giovani lanciati in Prima Squadra da Klopp nell'ultimo periodo: ottimo interprete di ciò che vuole il tecnico dei Reds per il ruolo (spinta costante e feroce), il terzino di colore è diventato un punto di forza della formazione Under 23 inglese grazie alla sua capacità di affondare sulla corsa sinistra senza però dimenticarsi della fase difensiva. Per le comuni qualità lo abbiamo avvicinato al collega Sagna, che agiva però per lo più sulla fascia opposta, quella destra.

Nome: Yasser Larouci

Data di nascita: 1 gennaio 2001

Nazionalità: algerino

Posizione: laterale sinistro

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Bakary Sagna