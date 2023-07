Il secondo colpo dell'estate dello Sheffield United è Yasser Larouci, giovane difensore francese acquistato dal Troyes, militante in Ligue 2. Larouci, difensore nel giro della nazionale Under 21 e protagonista agli ultimi Europei di categoria, sbarca in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo a determinate condizioni.

Bonjour, Yasser! 👋

Yasser Larouci has penned a season-long loan at Bramall Lane, with an option to buy, arriving from Troyes for the entirety of the 2023/24 campaign.@YeloDrive | #SUFC 🔴

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 17, 2023