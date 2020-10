41 anni precisi senza sussulti del Vicenza a Ferrara. E la Spal ha già...

Due squadre senza vittorie. Spal e Vicenza ancora non hanno assaporato la gioia dei tre punti in questo campionato di Serie B. I ferraresi in casa hanno anche perso una partita delle due disputate (più un pari). I due punti dei vicentini sono stati ottenute tra le mura amiche, mentre l'unica 'gita fuori porta' si è conclusa con una battuta d'arresto.

Poca, davvero poca gloria per il Vicenza sul campo della Spal. Due sole vittorie in 28 incontri giocati tra Serie A, B e C. Ultimo sussulto più di 40 anni fa. Per l'esattezza siamo a 41 precisi, perché i biancorossi hanno vinto 3-0 il 21 ottobre del 1979.

Il Vicenza, così come l'Ascoli, il Pisa e la Salernitana, ha sempre preso almeno un gol in ogni partita. Non saranno arrivate vittorie ma la Spal può dire di aver già mandato a segno cinque marcatori diversi. Meglio ha fatto solo il Cittadella con sette.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A, B E C)

18 vittorie Spal

8 pareggi

2 vittorie Vicenza

52 gol fatti Spal

22 gol fatti Vicenza

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1933/1934 Serie B Spal vs Vicenza 2-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2016/2017 Serie B Spal vs Vicenza 3-0