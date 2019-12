© foto di Federico De Luca

Un solo pareggio dall'inizio del campionato ad oggi. Al Sassuolo non piace dividere la posta in palio: lo ha fatto solamente due gare fa in casa del Lecce (2-2). Lazio in grande spolvero nelle ultime sei giornate con 4 vittorie e 2 pareggi che hanno portato la squadra di Inzaghi nelle posizioni altissime di classifica.

Il campo di casa non è stato un fattore nei match tra Sassuolo e Lazio, anzi. Sono i biancocelesti ad aver ottenuto più vittorie. Sono tre i risultati positivi di fila (due vittorie e un pari) inanellati dai capitolini. Ultima e unica vittoria neroverde quella ottenuta il 18 ottobre 2015 (2-1).

La Lazio è la squadra di A ad aver avuto il maggior numero di rigori a favore in questo campionato: ben sette (di cui due falliti). E ha anche il delta (differenziale) migliore tra rigori ricevuti e rigori fischiati contro (+5). In contrapposizione netta troviamo il Sassuolo che è una delle due formazioni del massimo campionato, l'altra è l'Udinese, a non aver ricevuto ancora un penalty a favore.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

3 vittorie Lazio

6 gol fatti Sassuolo

12 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Lazio 2-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2018/2019 Serie A Sassuolo vs Lazio 1-1