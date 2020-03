Atalanta e una vittoria a Lecce per annullare penalizzazione. In fatto di gol...

Lecce senza mezze misure negli ultimi 5 match di Serie A: tre vittorie e due pareggi. Fino a non molto tempo fa, giocare a Via del Mare era quasi una iattura per i salentini, adesso le cose sono migliorate, ma la squadra di Liverani è comunque terzultima come rendimento interno nella massima categoria. Dopo un periodo di appannamento, l'Atalanta è tornata ad essere molto competitiva anche in campionato. E si presenta a questa partita contro il Lecce con dieci punti ottenuti nelle ultime quattro gare disputate. La scorsa giornata non è scesa però in campo a causa dell'allarme coronavirus.

22 volte i nerazzurri hanno fatto visita ai giallorossi e sono tornati a casa con un successo in quattro circostanze. Compresa l'ultima volta in cui si è giocato in Salento ovvero il 21 settembre 2011 (1-2). Un colpo esterno quello fatto dall'Atalanta che servì per annullare la penalizzazione di sei punti ricevuta per lo scandalo calcioscommesse.

Sono solo 2 le volte in cui il Lecce ha terminato una gara senza subire reti (trasferta a Firenze e in casa contro il Torino). La squadra di Liverani, prima di questa 26esima giornata, è ultima in questa particolare classifica con Bologna e Spal. Si chiama gol la specialità di casa Atalanta. Gli orobici, sempre alla vigilia di questo turno, sono la squadra di A che può vantare il miglior attacco con 63 gol realizzati. Non solo, hanno avuto il miglior contributo dalla panchina con 12 gol siglati da giocatori entrati a match in corso. E sono primissimi per segnature arrivate nel secondo tempo (36 reti). L'unica squadra che riesce vagamente a tenere il passo è la Lazio con 28.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

9 vittorie Lecce

9 pareggi

4 vittorie Atalanta

24 gol fatti Lecce

17 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1929/1930 Serie B Lecce vs Atalanta 1-1

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2011/2012 Serie A Lecce vs Atalanta 1-2