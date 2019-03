© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo senza vittorie a Bergamo dal 21 febbraio 2010 (0-1). Atalanta che viene da sei risultati utili consecutivi sui clivensi. Negli ultimi tre campionati la partita tra Atalanta e Chievo è finita con lo stesso risultato: 1-0 per gli orobici. Risultato questo che si è verificato sei volte su 16 partite disputate in casa dei nerazzurri.

Campionato fallimentare per il Chievo, squadra indirizzata a retrocedere in Serie B: una sola vittoria ottenuta dalla formazione gialloblu in 27 partite e in casa. Fuori ottenuti solo 5 punti (peggio ha fatto solo l'Empoli con 4). L'Atalanta è una delle squadre che migliora maggiormente il proprio rendimento tra il primo e il secondo tempo (+7 punti dopo l'intervallo). Viceversa il Chievo nella ripresa è crollato spesso. Se le partite fossero finite al 45' avrebbe avuto 9 punti in più in classifica: peggio ha fatto solo il Parma (-11).

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

9 vittorie Atalanta

3 pareggi

4 vittorie Chievo Verona

19 gol fatti Atalanta

13 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1994/1995 Serie B Atalanta vs Chievo Verona 3-2

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2017/2018 Serie A Atalanta vs Chievo Verona 1-0