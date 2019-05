Atalanta, positive le 'trasferte' al Mapei Stadium

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fosse per i risultati più ricorrenti in campionato, Atalanta-Genoa sarebbe sfida dall’esito tutt’altro che scontato.

Perché nei 43 incontri disputati fra Serie A e cadetteria l’1-0 è comparso per 9 volte, l’1-1 in 6 occasioni, lo 0-1 al termine di 5 incroci.

Fra l’altro nell’ultimo quinquennio di sfide l’Atlanta s’è aggiudicata 2 sfide (3-0 nel 2016-2017 e 3-1 nel 2017-2018), c’è scappato 1 pareggio (1-1 2013-2014), mentre 2 sono i match in cui s’è imposto il Genoa (4-1 nel 2014-2015 e 2-0 nel 2015-2016).

Notato qualcosa da quest’ultima carrellata di risultati?

Le formazioni messe in campo da mister Gasperini, liguri o lombarde, hanno sempre raccolto punti.

In casa dei rossoblù fu 3-1 per il vecchio Balordo, al Mapei Stadium… Già, perché la sfida andrà in scena a Reggio Emilia. E l’ex Giglio è impianto che sembra portare bene ai nerazzurri. Quest’anno hanno vinto 6-2 contro il Sassuolo. Non solo. Come impianto di casa nelle qualificazioni all’Europa League hanno raccolto 2 pareggi e 1 successo. Ancora meglio andò la stagione scorsa, quando l’impianto di Reggio Emilia ospitò sempre la campagna europea e gli orobici misero a segno un tris di vittorie (contro Everton, Apollon Limassol, Lione) e un match chiuso in parità (sfidando il Borussia Dortmund).

Curiosità statistiche: fra A (42) e B (7) l’Atalanta ha marcato 49 gol al Genoa nei match casalinghi di campionato; mentre l’ultimo risultato ad occhiali, vale a dire il pareggio per 0-0, risale alla 33esima giornata del 1990-1991.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

43 incontri disputati

19 vittorie Atalanta

11 pareggi

13 vittorie Genoa

49 gol fatti Atalanta

40 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 3-4, 16° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 3-1, 35° giornata 2017/2018