Bologna avanti di rigore. Ma alla sesta Udinese ispirata contro i rossoblù

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese nel corso dell'ultimo turno di campionato è tornato a marcare punti dopo tre sconfitte consecutive. Troverà davanti a questo giro un Bologna che ha perso una sola gara in questo inizio di stagione e che viaggia in posizione medio-alta di classifica.

In fatto di vittorie, i bianconeri sono nettamente in vantaggio nei confronti dei rossoblu e tra le altre cose hanno anche vinto le ultime tre sfide giocate al Friuli. Ultimo successo emiliano lo 0-1 del 14 febbraio 2016 con gol decisivo segnato da Mattia Destro. Udinese-Bologna si è giocata già tre volte per la sesta giornata di Serie A e in questo senso il bilancio è nettamente a favore dell'Udinese che ha ottenuto due vittorie e un pari: mai i felsinei si sono imposti. La vittoria con più reti è invece di marca bolognese ed è un 5-1 del 13 gennaio 1957.

Il Bologna fino a questo momento è la squadra di Serie A ad aver avuto il maggior numero di rigori a favore: ben tre, come il Lecce, solo che, a differenza dei pugliesi che li hanno trasformati tutti, uno di questi è stato sbagliato. Udinese invece al palo in fatto di rigori, ma sia a favore che contro.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

15 vittorie Udinese

13 pareggi

8 vittorie Bologna

46 gol fatti Udinese

40 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Bologna vs Udinese 2-1

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Bologna vs Udinese 2-1