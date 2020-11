C'è ancora uno zero in Benevento-Spezia. Italiano, occhio ai rigori contro

Una vittoria e due sconfitte in tre partite: il cammino interno del Benevento non è propriamente positivo. E oggi c'è una sfida che possiamo sicuramente definire importante in chiave salvezza (anche se siamo solo alla settima giornata) contro lo Spezia. Uno Spezia che ha conquistato quattro dei cinque punti che ha in classifica nelle gare giocate in trasferta.

Com'è ovvio che sia, perché i liguri sono alla loro prima, storica, esperienza nella massima categoria, Benevento-Spezia è una sfida inedita per la Serie A. Però queste due formazioni sono state protagoniste di campionati importanti in B negli ultimi anni. Quattro i precedenti in Campania, compresa una gara valida per i play off della stagione 2016/17. Troviamo uno zero alla casella pareggi e un uno alle vittorie dello Spezia (2-3 il 16 marzo del 2019).

Considerevole il numero di rigori avuti contro da parte dello Spezia che è già a quota tre. La squadra allenata da Italiano condivide questo primato negativo con la Roma. Con una piccola differenza tra le parti: i tre penalty battuti contro lo Spezia sono stati tutti trasformati, mentre uno di quelli contro i giallorossi è stato sbagliato.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO (SERIE B)

3 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Spezia

8 gol fatti Benevento

5 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A BENEVENTO

2016/2017 Serie B Benevento vs Spezia 1-0

L'ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2019/2020 Serie B Benevento vs Spezia 3-1