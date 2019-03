Cagliari abbonato alla doppietta e con la Fiorentina può fare 50

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In occasione delle ultime 3 sfide s’è sempre imposta la Fiorentina che così ha raddoppiato il numero di successi in casa del Cagliari.

I sardi non colgono i tre punti tutti assieme dalla 22esima giornata del 2013-2014, 1-0 con Pinilla su calcio di rigore.

Così il grande ritardatario è il segno X. L’ultimo è rappresentato dello 0-0 del 2011-2012. Pareggio ad occhiali che è anche il risultato più ricorrente al termine dei Cagliari-Fiorentina di campionato: ben 8 caps fino a oggi su 38 incontri disputati.

Se a questo aggiungiamo che con l’1-1 di domenica sera contro la Lazio la viola è arrivata a quota 13 pareggi in campionato…

La squadra di Maran ha la possibilità di scrivere un capitolo della storia rossoblù. Fra Serie A, 37 match, e cadetteria, 1 gara, sono 48 i gol marcati in casa alla difesa dei toscani. Arrivasse una doppietta ecco raggiunto il traguardo dei 50 centri. Fra l’altro in questo torneo su 9 volte che ha marcato alla Sardegna Arena, in 7 occasioni ci sono comunque scappate le due reti.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

38 incontri disputati

17 vittorie Cagliari

15 pareggi

6 vittorie Fiorentina

48 gol fatti Cagliari

33 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Fiorentina 1-1, 28° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Fiorentina 0-1, 18° giornata 2017/2018