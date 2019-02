Chievo batte Juve 1-0 (con un ex). La statistica che non ti aspetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunedì 21 gennaio, in occasione dell’avvio del girone di ritorno per Juventus e ChievoVerona, saranno trascorsi 3.292 giorni dall’ultimo, nonché unico, successo gialloblù nei confronti dei bianconeri in campionato.

Era il 17 gennaio 2010 e il calendario della Serie A indicava la 20esima giornata. L’incontro al Bentegodi terminò con l’1-0 per i padroni di casa grazie a una rete di Sardo al minuto 33 del primo tempo.

I Mussi Volanti mai hanno fatto bottino pieno a Torino. In casa dei campioni d’Italia in carica, al massimo, hanno raccolto dei pareggi, 4 per l’esattezza, il più recente nel 2015-2016, quando al terzo turno del girone d’andata fu 1-1 (Hetemaj al 5’, rigore di Dybala all’83’). Per il resto la Juventus ha sempre fatto punti quando ha ospitato i veneti, così come ha sempre marcato almeno una rete.

Buttando uno sguardo alla classifica perpetua di Serie A con la formula del girone unico scopriamo che la Vecchia Signora ha raggiunto quota 1.299 gare positive fra le mura amiche: 989 vittorie più 310 segni X.

Attenzione però a dare per scontato l’esito del match.

Negli ultimi 8 turni di campionato prima della sosta i gialloblù hanno fatto 9 punti, andando KO in una sola occasione. Per comprendere meglio la performance è sufficiente sapere che due top club come Roma e Inter, nello stesso periodo, di punti ne hanno raccolti solo cinque in più, 14.

E poi alla 19esima è arrivata la prima vittoria, proprio grazie ad un ex juventino, Emanuele Giaccherini su calcio di punizione. Proprio l’unica tipologia di gol che vede la Juventus ancora all’asciutto, nonostante un batteria di nomi del calibro di Cristiano Ronaldo, Dybala, Pjanic…

A proposito di statistiche ancora a zero: l’ultimo rigore contro i gialloblù è del campionato scorso, 37esima giornata, a favore del Bologna.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

15 incontri disputati

11 vittorie Juventus

4 pareggi

0 vittorie ChievoVerona

32 gol fatti Juventus

13 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-ChievoVerona 3-2, 3° giornata 2001/2002

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-ChievoVerona 3-0, 3° giornata 2017/2018