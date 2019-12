Crotone in difficoltà, disastro Livorno in trasferta. Pochi gol amaranto

© foto di Andrea Rosito

Crotone in difficoltà in questa fase della stagione. Nelle ultime sette partite la formazione calabrese è riuscita a portare a casa una sola vittoria e un pari come risultati positivi e ben cinque sconfitte. Stesso identico cammino per il Livorno nello stesso periodo preso in considerazione. Cammino in trasferta dei labronici disastroso con zero vittorie, due pareggi e sei sconfitte (e un solo gol all'attivo).

Il Livorno ha espugnato il campo del Crotone già due volte in sei gare complessive giocate nella cittadina calabrese. Ma l'ultima volta è accaduta più di 7 anni fa, esattamente il 29 settembre 2012 (1-2).

Cinque soli i giocatori del Livorno ad essere andati a segno almeno una volta in questo campionato: gli amaranto sono ultimi anche in questa classifica. Secondi tempi penalizzanti per la squadra toscana: cinque punti persi nei secondi 45, rispetto ai risultati conseguiti nei primi 45.

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE

3 vittorie Crotone

1 pareggio

2 vittorie Livorno

9 gol fatti Crotone

6 gol fatti Livorno

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2010/2011 Serie B Crotone vs Livorno 2-1



L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2018/2019 Serie B Crotone vs Livorno 1-1