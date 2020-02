D’Aversa in rosso col Cagliari. Maran OK col Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel weekend andrà in scena il quarto scontro diretto fra i tecnici Rolando Maran e Roberto D’Aversa.

Il bilancio dei precedenti 3 testa a testa (serie avviata la scorsa stagione) vede in vantaggio il mister del Cagliari su quello del Parma per 2-1 in fatto di vittorie, 5-4 sul fronte dei gol marcati.

Molti di più, invece, gli scontri diretti fra Maran e il Parma, fra D’Aversa e il Cagliari. E fra l’altro si son verificati sia in Serie A che in cadetteria.

Il tecnico originario di Trento ha sfidato i gialloblù per 10 volte sedendo sulle panchine di Triestina, Catania, ChievoVerona e, dallo scorso anno, Cagliari.

È in serie OK da 2 match. Soprattutto, ha un bilancio positivo.

In rosso, invece, quello fra l’allenatore nato in Germania e il Cagliari. La prima volta fu con la Virtus Lanciano nella cadetteria 2015-2016, poi ecco i più recenti incroci guidando i ducali.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E D’AVERSA IN CAMPIONATO

2 vittorie Maran

0 pareggi

1 vittoria D’Aversa

5 gol fatti squadre di Maran

4 gol fatti squadre di D’Aversa

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E IL PARMA IN CAMPIONATO

5 vittorie Maran

2 pareggi

3 vittorie Parma

11 gol fatti squadre di Maran

10 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

3 vittorie Cagliari

5 gol fatti squadre di D’Aversa

8 gol fatti Cagliari