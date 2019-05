E dopo il tre su tre, il Benevento punta al poker col Padova

In una sola circostanza il Benevento ha ospitato il Padova. E' accaduto nel campionato di Serie C1, stagione 2004/05, partita finita 1-0 per la formazione sannita. In totale, quindi comprendendo anche le partite giocate in Veneto, ci sono tre incroci tra queste due squadre e c'è da dire che hanno sempre vinto i giallorossi.

Il Benevento è la formazione di Serie B che ha largamente ottenuto il maggior numero di rigori a favore dell'intera cadetteria, ben 13. Per contro il Padove è invece la squadra che ha avuto il maggior numero di rigori fischiati a sfavore, e anche qui siamo in doppia cifra perché sono 10. Scarso il contributo dalla panchina per i patavini: i biancorossi possono vantare solo due reti realizzate da giocatori entrati a partita in corso e sono all'ultimo posto in questa speciale graduatoria.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO (SERIE C)

1 vittoria Benevento

0 pareggi

0 vittorie Padova

1 gol fatto Benevento

0 gol fatti Padova

LA PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2004/2005 Serie C1 Benevento vs Padova 1-0