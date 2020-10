Fiorentina, contro la Sampdoria sta per fare 100

Da cinque incroci senza soluzione di continuità nei Fiorentina-Sampdoria di Serie A vanno a rete entrambe le squadre in campo.

Una tendenza che ha prodotto 3 segni X, 1 successo per i padroni di casa (2-1 nel 2019-2020: Pezzella al 31’, Chiesa al 57’, Bonazzoli al 79’), 1 vittoria a favore degli ospiti (2-1 nel 2017-2018: Caprari al 32’, Quagliarella al 35’, Badelj al 50’).

C’è però un altro dato che balza subito agli occhi guardando tutti e 61 gli incontri disputati in Serie A e sul campo della Viola. I gol fatti dai giocatori della Fiorentina hanno raggiunto il valore di 98, meno due dalla fatidica quota cento!

E nella storia di questo match 2 o più marcature i toscani le hanno totalizzate già in 28 occasioni. La più recente proprio quella citata qualche riga sopra.

Anche se… i punteggi più ricorrenti sono: l’1-1 con 9 caps; l’1-0 comparso per 8 volte; lo 0-0 con 7 gettoni presenza. Insomma, di doppiette fiorentine non c’è traccia.

Possibile record in vista anche per i blucerchiati.

Con quello raccolto ormai tre stagioni fa i successi della Sampdoria in Serie A e in casa della Fiorentina sono diventati 9.

Da ricordare come entrambe le compagini siano reduci da dei KO. Ma se la squadra di Iachini tre punti li ha già raccolti all’esordio in questo campionato, quella dell’ex Ranieri è ancora ferma a zero (assieme a Crotone, Parma, Torino e Udinese dopo i recuperi di ieri).

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

61 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

22 pareggi

9 vittorie Sampdoria

98 gol fatti Fiorentina

50 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Sampdoria 2-1, 21° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Sampdoria 2-1, 5° giornata 2019/2020