Storicamente Atalanta-Spal non è una sfida in cui si segna molto. 37 le reti segnate complessivamente dalle due squadre nelle 24 partite giocate a Bergamo. I ferraresi sono riusciti ad imporsi in sole 4 circostanze. Particolarità: quando hanno vinto lo hanno sempre fatto con lo stesso risultato 1-0. Ultimo successo della Spal a Bergamo, ormai piuttosto datato: 23 ottobre 1966 quindi parliamo di oltre 52 anni fa.

Ottimo il periodo dell'Atalanta che viene da cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi) e che nelle ultime otto giornate ha vinto 5 partite ne ha pareggiate 2 e ne ha perse solo una.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

9 vittorie Atalanta

11 pareggi

4 vittorie Spal

22 gol fatti Atalanta

15 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1935/1936 Serie B Atalanta vs Spal 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2017/2018 Serie B Atalanta vs Spal 1-1