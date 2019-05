Il doppio zero di Gattuso contro Baroni

© foto di Federico De Luca

Una volta Gattuso ha giocato in casa contro Baroni, in qualità di allenatore ovviamente. E c'è da dire che non è andata bene per l'attuale tecnico rossonero perché all'ultima giornata del campionato di Serie B 2016/17 è arrivata una netta vittoria per il toscano che si è imposto per 3-0 col suo Benevento in casa del Pisa. Prendendo in esame anche le partite giocate a campi invertiti c'è da dire che Baroni continua ad essere imbattuto contro il collega: tre gare totali, con due vittorie e un pareggio e zero gol subiti. In questa circostanza Gattuso proverà a sfatare questa sorta di tabù anche perché il Milan è alla ricerca di punti per provare ad entrare in zona Champions League.

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS BARONI (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

2 vittorie Baroni

0 gol fatti squadre di Gattuso

4 gol fatti squadre di Baroni