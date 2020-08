Il Lecce si gioca la salvezza in casa, ma non è un grande vantaggio...

Il Lecce si gioca il tutto per tutto contro il Parma tra le mura amiche. Quella giallorossa è una delle poche formazioni di A ad avere un rendimento migliore in trasferta rispetto a quello tenuto in casa. 17 i punti ottenuti dai salentini a Via del Mare, terzultima squadra per rendimento interno: peggio hanno fatto solo Brescia e Spal, già retrocesse.

Tradizione favorevole al Parma in quel di Lecce: 8 vittorie a 6 per gli emiliani. C'è da dire che i giallorossi non battono in casa i gialloblu da diverso tempo. Ultima vittoria: il 12 maggio 1991 (1-0).

15 rigori a favore e 13 contro. Quando gioca il Lecce il penalty è nell'aria.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

6 vittorie Lecce

5 pareggi

8 vittorie Parma

24 gol fatti Lecce

25 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1929/1930 Serie B Lecce vs Parma 1-2



L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2011/2012 Serie B Lecce vs Parma 1-2