Il migliore Inzaghi sfida il tabù sarrismo

© foto di Federico Gaetano

Solo in una circostanza Simone Inzaghi, Lazio, ha fatto punti contro la Juventus: ottava giornata del torneo 2017-2018.

Ovviamente stiamo scrivendo dei soli incroci in Serie A.

Ma dovesse ripetersi l’evento basterebbe per tagliare il traguardo delle 100 gare positive nel massimo campionato italiano. Perché fra vittorie, 72, e segni X, 27, il mister originario di Piacenza ha toccato quota 99.

Fra l’altro quella in corsa è la sua miglior Serie A da allenatore. Lo certificano i punti/match raccolti in queste prime quattordici giornate. La sua squadra viaggia a una media di 2,1. Fra il 2015-2016 e il 2018-2019 aveva sempre tenuto un ritmo più lento (ovviamente calcolato dopo 38 turni).

Ma oltre alla Juventus, Inzaghi si ritroverà faccia a faccia con Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero l’ha sfidato in 4 match di campionato rimediando 3 sconfitte e 1 pareggio (in occasione del primissimo incrocio). E anche l’ex Chelsea ha un traguardo di prestigio da raggiungere: si trova a 98 vittorie in Serie A (8 con l’Empoli, 79 col Napoli, 11 con la Juventus). Ne mancano quindi due per fare cifra tonda.

A proposito di stagioni passate… 36 punti dopo 14 turni non rappresentano il miglior bottino per le squadre di Sarri. All’ultima stagione in Campania, 2017-2018, con 12 vittorie e 2 match chiusi in parità si trovata a quota 38.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Inzaghi

1 pareggio

3 vittorie Sarri

3 gol fatti squadre di Inzaghi

12 gol fatti squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

0 pareggi

6 vittorie Juventus

3 gol fatti squadre di Inzaghi

12 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

1 pareggio

1 vittoria Lazio

21 gol fatti squadre di Sarri

8 gol fatti Lazio