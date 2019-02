Il Parma e la facilità a respingere gli assalti della Spal. La vittoria dimenticata dai ferraresi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma e Spal si affrontano per la prima volta in assoluto in Serie A, almeno in casa dei gialloblu. L'unico precedente in generale nella massima categoria è l'1-0 ottenuto dai ferraresi in casa propria.

Ci sono però a Parma precedenti che riguardano le serie minori e qui riscontriamo una certa difficoltà della Spal a passare in casa dei ducali. Una sola vittoria, in Serie B, ed è il 2-1 ottenuto il 20 settembre 1964.

La Spal è in serie molto negativa in campionato. Non vince dalla nona giornata ovvero dal clamoroso 2-0 ottenuto in casa della Roma. Dopo di allora 6 pareggi e 5 sconfitte per Semplici e i suoi ragazzi. Non solo i biancazzurri sono la formazione in A che ha mandato a segno il minor numero di giocatori diversi: solo 5.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE B E C)

5 vittorie Parma

4 pareggi

1 vittoria Spal

14 gol fatti Parma

7 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1948/1949 Serie B Parma vs Spal 4-3

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

1985/1986 Serie C1 Parma vs Spal 0-0