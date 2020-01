In Juventus-Parma la seconda sfida fra Sarri e D'Aversa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È uno specchiarsi di bilanci quello che emerge confrontando le sfide fra Sarri-Parma e D’Aversa-Juventus.

Il tecnico bianconero, infatti, conta 2 vittorie (con l’Empoli nel 2014-2015 e con i bianconeri qualche mese fa) e un pareggio per 2-2 sempre con i toscani qualche anno fa. Quello gialloblù, al contrario, ha accusato fino adesso 2 KO e 1 segno X da quando è approdato in Serie A.

Non solo.

In entrambi i casi, difatti, i pareggi sono arrivati al secondo faccia a faccia fra gli allenatori e le squadre prossime avversarie.

Fra Maurizio Sarri e Roberto D’Aversa c’è soltanto lo scontro diretto dello scorso agosto quando fu il bomber che nessuno s’aspettava, Chiellini, a dare la prima vittoria al tecnico del nuovo corso juventino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E D’AVERSA IN CAMPIONATO

1 vittoria Sarri

0 pareggi

0 vittorie D’Aversa

1 gol fatto squadra di Sarri

0 gol fatti squadra di D’Aversa

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL PARMA IN CAMPIONATO

2 vittorie Sarri

1 pareggio

0 vittorie Parma

5 gol fatti squadre di Sarri

2 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie D’Aversa

1 pareggio

2 vittorie Juventus

4 gol fatti squadre di D’Aversa

6 gol fatti Juventus