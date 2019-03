© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le partite interne tra Inter e Spal, storicamente, hanno un solo risultato: la vittoria nerazzurra. 17 volte la 'beneamata' ha ospitato la formazione ferrarese e per 15 volte ha vinto, lasciando solo due pareggi ai biancazzurri (l'ultimo uno 0-0, del 23 febbraio 1964). Mai invece la Spal è riuscita a violare il campo dei milanesi.

Spal in difficoltà in questo momento perché l'ultima vittoria risale ormai a sei giornate fa (due pareggi e tre sconfitte il ruolino in questo frangente per la squadra di Semplici). Inoltre gli emiliani hanno mandato a segno solo 7 giocatori diversi in questo campionato e sono ultimi in questa particolare classifica al pari di Frosinone e Cagliari.

IL SECONDO TEMPO CI PIACE - Inter e Spal hanno un saldo positivo tra i primi e i secondi tempi. I nerazzurri, se le partite finissero al 45' si ritrovebbero ad avere sei punti in meno in classifica. Due in meno ne avrebbero i ferraresi.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

15 vittorie Inter

2 pareggi

0 vittorie Spal

43 gol fatti Inter

11 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1951/1952 Serie A Inter vs Spal 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Inter vs Spal 2-0