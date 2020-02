Juve Stabia il successo manca dal 2005. Cecchini umbri dal dischetto

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Ottimo momento della stagione per la Juve Stabia che ha ottenuto sei risultati utili di fila (4 vittorie e 2 pareggi). 14 punti che sono serviti per uscire dalla zona pericolosissima della classifica. Il Perugia sta proseguendo la propria stagione tra alti e bassi: un'alternanza di risultati che sta impedendo agli umbri di spiccare il volo, anche se il secondo posto è distante solo cinque punti.

Perfetto equilibrio negli incontri giocati a Castellammare di Stabia tra queste due formazioni. C'è da dire però che il Perugia ha vinto le ultime due sfide giocate in Campania. E la Juve Stabia non vince dall'11 settembre 2005 (2-0). I precedenti riguardano tutte partite giocate per la Serie C, per la prima volta in casa della Juve si gioca per la Serie B.

Il Perugia (a pari merito con il Benevento) è la squadra che ha beneficiato del maggior numero di gol realizzati da giocatori in panchina: 5. I grifoni e i sanniti guidano anche la classifica delle squadre che hanno avuto più rigori nel corso di questa stagione, ovvero 8. Ma a differenza del Benevento, il Perugia ha fatto sempre centro dal dischetto, mentre i giallorossi hanno fallito per ben 4 volte l'appuntamento con il gol. Juve Stabia e Perugia sono due squadre che emergono bene nel corso della ripresa. Entrambe hanno un saldo positivo nei secondi tempi rispetto ai risultati ottenuti fino all'intervallo rispettivamente di +4 e +5 punti.

TUTTI I PRECEDENTI A CASTELLAMMARE DI STABIA (SERIE C)

2 vittorie Juve Stabia

1 pareggio

2 vittorie Perugia

6 gol fatti Juve Stabia

6 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA

1993/1994 Serie C1 Juve Stabia vs Perugia 2-1

L'ULTIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA

2008/2009 Serie C1 Juve Stabia vs Perugia 1-3