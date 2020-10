L'en plein (momentaneo) del Bologna col Benevento

Esordio di campionato agrodolce per il Benevento. La compagine sannita è riuscita ad espugnare il campo della Sampdoria, ma ha subito anche una pesante sconfitta interna contro l'Inter. Una vittoria e una sconfitta anche per il Bologna che ha perso contro il Milan e si è rifatto con gli interessi nel derby emiliano con il Parma.

Tra Benevento e Bologna, al Vigorito, si è giocata una sola partita ed è quella che fa riferimento alla stagione di A 2017/18. Alla seconda giornata i rossoblu si imposero per 1-0, grazie alla rete di Donsah. I precedenti assoluti tra questi due squadre, sono ovviamente due. Anche al ritorno, in quello stesso campionato, gli emiliani ottennero i tre punti battendo in casa i campani per 3-0. Quindi due vittorie su due e zero gol subiti per i bolognesi.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Bologna

0 gol fatti Benevento

1 gol fatto Bologna

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2017/2018 Serie A Benevento vs Bologna 0-1