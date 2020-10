L’ultima volta fu 0-0. Dopo 25.865 giorni ancora avversarie

Prima volta, com’è facilmente intuibile, di un Udinese-Spezia in Serie A.

Nello scorso weekend le due compagini hanno esordito in questo torneo perdendo. L’Udinese sul campo del Verona, affondata dal primo gol in Serie A di Favilli. Lo Spezia a Cesena, ‘casa’ anche per i prossimi mesi, sotto il colpi di un collaudato Sassuolo. Magra consolazione la prima, storica rete in Serie A dei bianconeri firmata da Galabinov (che ha anche colpito una traversa).

La sfida fra friulani e liguri non è però un inedito.

Negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, infatti, andò in scena per 6 volte. Sempre in cadetteria. L’ultima 25.865 giorni fa. O se preferiamo, 70 anni, 9 mesi e 23 giorni. Ovviamente al momento del prossimo calcio d’inizio.

L’Udinese comanda per 3-2 in fatto di vittorie, mentre sul fronte dei gol marcati siamo sul 6-6.

Curiosamente c’è solo un segno X e a porte inviolate. Lo 0-0 alla 14esima giornata del torneo 1949-1950. Il calendario indicava la data dell’8 dicembre 1949. E fu proprio l’ultimo Udinese-Spezia di campionato.

Il più recente successo dei bianconeri friulani è della stagione 1941-1942, 2-1 con reti di D’Odorico e Orzan, mentre per gli ospiti segnò Costanzo. Se cerchiamo un trionfo dei bianconeri liguri dobbiamo andare alla stagione 1942-1943, 1-3: Cozzarin per i locali, doppietta di Castigliano e rete di Costanzo per gli ospiti.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE B)

6 incontri disputati

3 vittorie Udinese

1 pareggio

2 vittorie Spezia

6 gol fatti Udinese

6 gol fatti Spezia