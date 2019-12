La Roma farà 2.900 nel fortino dell’Hellas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello in programma domenica alle 20:45 sarà il 30esimo Verona-Roma di campionato.

Perché oltre ai 28 incontri disputati in Serie A dobbiamo conteggiare anche il pareggio ad occhiali, vale a dire per 0-0, nella cadetteria 1951-1952.

Il resoconto di questi testa a testa vede in leggero vantaggio gli ospiti. I capitolini guidano, infatti, per numero di vittorie, 9-7, e gol marcati, 30-27. Mentre i segni X ammontano a 13.

Un bilancio tutto sommato all’insegna dell’equilibrio, che rischia però di rivelarsi ingannevole.

Perché nelle ultime 10 sfide al Bentegodi la Roma ha fatto punti in 9 occasioni, 4 successi e 5 pareggi. Mentre il Verona s’è imposto soltanto nel 1996-1997, 2-1 alla sesta giornata, Giunta e Orlandini per i gialloblù, Delvecchio per i giallorossi.

Allo scontro diretto tuttavia le due compagini ci arriveranno distanziate in classifica solo da 7 punti. La Roma con 25 (7V – 4X – 2P) precede il Verona a 18 (5V – 3X – 5P). Soprattutto Dzeko e compagni dovranno vedersela con la seconda difesa meno battuta del torneo.

Quella orchestrata da Juric e diretta sul campo da Silvestri ha incassato 11 gol, 3 dei quali su calcio di rigore. Fra le mura di casa, poi, le reti al passivo ammontano a 4. Un dato che vale la prima posizione nella graduatoria parziale in coabitazione col Napoli (ma gli azzurri hanno un impegno disputato in meno).

Dall’altra parte Fonseca risponderà con la seconda più larga confraternita del gol. I romanisti già a segno sono 10. Meglio in queste prime tredici giornate ha fatto soltanto l’Inter con 11.

Chiudiamo segnalando che per la Lupa sarà la gara numero 2.900 nella Serie A col girone unico.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

7 vittorie Hellas Verona

13 pareggi

9 vittorie Roma

27 gol fatti Hellas Verona

30 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Roma 0-1, 23° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Roma 0-1, 23° giornata 2017/2018