La Sampdoria può fare 50 in casa dal Napoli. Ma dal 1998…

La prima rete porta la firma di Giuseppe Baldini che, come raccontano gli almanacchi dell’epoca, faceva il centravanti ma, all’occorrenza, anche la mezz’ala. Arrivò nel 3-1 per gli azzurri alla 32esima giornata del 1947-1948. L’ultimo gol è stato siglato dall’ex Fabio Quagliarella su calcio di rigore al 18esimo turno del 2017-2018.

Nel mezzo conteggiamo anche altri 47 centri blucerchiati fra Serie A e cadetteria che portano il totale dei gol liguri al Napoli a 49. Insomma, meno uno da quota cinquanta, traguardo certo da non sottovalutare.

Il bilancio dei precedenti Napoli-Sampdoria di campionato, A più B, sorride ai campani avanti per vittorie, 25-9, e reti marcate, 77-49.

Non solo.

Il Doria non fa sua questa sfida dalla stagione 1997-1998, quando alla 30esima giornata terminò col punteggio di 0-2: autorete di Crasson a sbloccare il risultato, raddoppio di Laigle in chiusura di match. Dopo ecco succedersi 10 segni 1 e 4 pareggi.

Di incroci alla terza giornata, poi, ne rintracciamo già 4.

Nel 1958-1959 fu 3-2: Del Vecchio, Pesaola e Di Giacomo per i locali, Cucchiaroni e Milani per gli ospiti. Un decennio più tardi, 1968-1969, ecco invece uno 0-3: Francesconi, Frustalupi, Vieri. Nel 1971-1972 fu pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0. Mentre l’ultima volta risale al 2007-2008, 2-0 con Zalayeta e Hamsik marcatori.

Chiudiamo segnalando che… la passata stagione fu un doppio 3-0, per il Napoli al San Paolo e la Samp al Ferraris; quella di sabato sarà la sfida fra le peggior difese della A 2019-2020, per entrambe già 7 gol incassati; i campani sono reduci dal KO in casa della Juventus, la Sampdoria non vince dalla sfida con la Juventus.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

55 incontri disputati

25 vittorie Napoli

21 pareggi

9 vittorie Sampdoria

77 gol fatti Napoli

49 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Sampdoria 1-0, 37° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Sampdoria 3-0, 22° giornata 2018/2019