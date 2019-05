Lazio-Bologna, terminasse come le ultime due stagioni…

© foto di Federico Gaetano

Nelle ultime due stagioni i Lazio-Bologna sono terminati sempre col segno X e il punteggio di 1-1.

Pareggio con un gol per parte che è il secondo risultato più ricorrente al termine della sfida giocata, fra Serie A e cadetteria, ben 68 volte. Davanti c’è solo il successo per i padroni di casa col 2-1 comparso in 10 occasioni, con la più recente che rappresenta anche l’ultima vittoria dei biancocelesti: stagione 2015-2016, prima giornata di campionato, Biglia, Kishna e Mancosu i marcatori.

E il colpo da tre punti dei felsinei da quanto manca?

Per trovare un segno 2 in schedina dobbiamo sfogliare gli almanacchi fino al torneo 2011-2012 quando al 27esimo turno finì 1-3, con Portanova, Diamanti, autorete di Rubin e Krhin nel tabellino dei marcatori.

I ragazzi di Inzaghi sono reduci dal successo in Coppa Italia, anche se nelle ultime 5 di campionato hanno fatto solo 6 punti. Quelli di Mihajlovic nello stesso periodo di punti ne hanno raccolti 10, ma per essere sicuri di un altro anno in Serie A ne manca ancora uno.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

68 incontri disputati

36 vittorie Lazio

21 pareggi

11 vittorie Bologna

122 gol fatti Lazio

71 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Bologna 3-0, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Bologna 1-1, 29° giornata 2017/2018