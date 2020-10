Lazio, una vittoria che manca dal 2017. 1-1 con l'Atalanta? Probabile...

Lazio e Atalanta sono le due squadre che hanno stupito maggiormente lo scorso campionato. I biancocelesti sembravano lanciati addirittura per contendere lo scudetto alla Juventus, almeno fino quando non hanno affrontato i bergamaschi: una sconfitta quella che ha demolito le certezze della squadra di Inzaghi che è comunque riuscita a centrare la qualificazione alla Champions League. Quanto alla formazione orobica questa stagione sembra essere iniziata come la scorsa, vale a dire con una caterva di reti rifilata al malcapitato Torino in trasferta.

All'Olimpico il computo delle vittorie segna un 24-13 a favore della Lazio che però non vince in casa contro i nerazzurri dal 15 gennaio 2017 (2-1 in rimonta, con gol di Milinkovic-Savic e Immobile dopo il vantaggio ospite di Petagna).

Il risultato più ricorrente in Lazio-Atalanta è...l'1-1 che si è verificato nove volte in 55 partite giocate (praticamente una volta ogni sei).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

24 vittorie Lazio

18 pareggi

13 vittorie Atalanta

84 gol fatti Lazio

55 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1937/1938 Serie A Lazio vs Atalanta 4-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Atalanta 3-3