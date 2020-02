vedi letture

Le statistiche - Gattuso, come col Pisa la 25^ è al Rigamonti

Sarà la prima volta per Ivan Gattuso contro il Brescia in Serie A. L’allenatore che a Napoli non sembra avere mezze misure, 4 vittorie e 5 sconfitte in campionato, ha però sfidato le Rondinelle in cadetteria.

Correva la stagione 2016-2017 e il tecnico azzurro rimediò 1 vittoria e 1 segno X guidando la matricola Pisa.

Curiosità, anche allora lo scontro diretto sul prato del Rigamonti andò in scena nel mese di febbraio e in occasione del 25esimo turno di campionato. Al triplice fischio del signor Illuzzi il punteggio diceva 1-1. I nerazzurri usufruirono anche di un calcio di rigore (Mannini per il momentaneo vantaggio dei toscani che sarebbe però durato soltanto nove giri di lancetta più grande).

Col tecnico Diego Lopez, invece, c’è un solo testa a testa e risale a Cagliari-Milan 1-2 del 2017-2018.

Molti di più gli incroci fra l’allenatore d’origine uruguaiana e la compagine campana.

Nelle prime due occasioni ci scapparono altrettanti pareggi, 1-1 nel 2013-2014 guidando il Cagliari, 1-1 nel 2016-2017 dalla panchina del Palermo.

L’ultima volta è stata però una debacle: KO per 0-5 nel 2017-2018. Ma era un altro Napoli, lo sanno bene i tifosi azzurri che quella stagione sognarono lo scudetto fino a poche gare dalla bandiera a scacchi.

Al momento in cui scriviamo, invece, l’obbiettivo massimo per Insigne e compagni sembra essere un piazzamento in zona Europa League.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Lopez

0 pareggi

1 vittoria Gattuso

1 gol fatto squadre di Lopez

2 gol fatti squadre di Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Lopez

2 pareggi

1 vittoria Napoli

2 gol fatti squadre di Lopez

7 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Brescia

2 gol fatti squadre di Gattuso

1 gol fatto Brescia