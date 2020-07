Milan e Atalanta alla ricerca del nuovo Cristante

Nell’ultima vittoria rossonera sull’Atalanta c’era anche la firma di Cristante. Nel più recente successo nerazzurro sul Milan c’era anche il segno di Cristante. Ma in Milan-Atalanta di questa sera nessuna delle due squadre potrà schierare il centrocampista friulano, perché ormai da due stagioni milita nella Roma.

Chi sarà quindi il giocatore-amuleto del match?

La passa stagione il Diavolo ritrovò i gol nelle sfide interne di Serie A contro la Dea. Higuain al 2’ e Bonaventura al 61’. Titoli di coda, quindi, su un digiuno che era arrivato a quota 384 minuti prima del colpo dell’argentino. L’ultimo milanista a segnare prima del Pipita? Naturalmente Cristante al 67’ della sfida 2013-2014 terminata col punteggio di 3-0.

Per tornare alla stagione scorsa… nonostante la doppietta non arrivò la vittoria. A rovinare la festa milanista si misero Gomez e Rigoni.

L’Atalanta da 5 tornei fa sempre punti nel Meazza rossonero. Per 2 volte c’è scappata la vittoria: 0-1 nel 2014-2015, Denis; 0-2 nel 2017-2018, Cristante (tanto per cambiare) e Ilicic. Inoltre ecco 3 segni X. Di cui 2 a reti inviolate, vale a scrivere 0-0.

E proprio il pareggio ad occhiali è il punteggio più ricorrente negli incroci Milan-Atalanta di campionato. Ha fatto la sua comparsa già in 9 occasioni, tutte nel massimo campionato.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

60 incontri disputati

30 vittorie Milan

20 pareggi

10 vittorie Atalanta

110 gol fatti Milan

54 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Atalanta 3-0, 8° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Atalanta 2-2, 5° giornata 2018/2019