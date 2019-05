Milan, quando la panchina non dà un contributo. Il Parma coi rigori...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima volta che si sono incontrate Parma e Milan è successo davvero di tutto. Si sono imposti i rossoneri per 5-4 al termine di un match rocambolesco che ha visto andare in gol anche gente come Cassano per il Parma e Honda e Menez (doppietta, di cui uno su rigore) per il Milan. I rossoneri sono in vantaggio in fatto di vittorie sui ducali, nonostante il fattore campo sarebbe teoricamente a favore del Parma.

Parma senza vittorie nelle ultime cinque partite (tre sconfitte e due pari), mentre il Milan è tornato alla vittoria nell'ultimo turno dopo averne pareggiate una e perse tre.

Gattuso non ha avuto un grande aiuto dalla propria panchina. Un solo gol realizzato da giocatori entrati a partita in corso per la squadra da lui allenata. In questa speciale classifica il Milan è ultimo, al pari del Chievo Verona. Sono invece sette i rigori fischiati contro il Parma: un numero importante superato solamente da Cagliari e Udinese che hanno avuto otto penalty a sfavore.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA

8 vittorie Parma

6 pareggi

10 vittorie Milan

29 gol fatti Parma

29 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1990/1991 Serie A Parma vs Milan 2-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2014/2015 Serie A Parma vs Milan 4-5