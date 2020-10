Napoli-Atalanta: un risultato manca da oltre 4.000 giorni

vedi letture

Sabato pomeriggio, al momento del calcio d’inizio, saranno trascorsi 4.208 giorni da quell’11 aprile 2009.

Cosa rappresenta questa data?

L’ultimo pareggio ad occhiali, vale a scrivere senza gol, in occasione di un Napoli-Atalanta di campionato. Successivamente, infatti, uno dei due club ha sempre marcato almeno una rete.

Curiosità: allora come stavolta era un sabato.

Negli ultimi due tornei gli azzurri mai hanno battuto i nerazzurri al San Paolo. Nel 2018-2019 fu 1-2: Mertens al 28’, Zapata al 69’, Pasalic all’80’. Nel 2019-2020 ecco un 2-2: Maksimovic al 16’, Freuler al 41’, Milik al 71’, Ilicic all’86’.

Pertanto il più recente segno 1 in schedina è rappresentato dal 3-1 del 2017-2018: Cristante al 15’, Zielinski al 56’, Mertens al 61’, Rog all’87’.

La squadra di Gasperini viene da 3 vittorie senza soluzione di continuità. Non solo. Mette in mostra il miglior attacco del torneo, 13 gol da 8 differenti marcatori (coop realizzativa più larga in tutta la A). Quella di Gattuso, non tenendo conto delle decisioni in merito a Juventus-Napoli, risponde con la miglior difesa (al pari con quella milanista) per via delle zero reti incassate e con 2 successi negli impegni disputati sul campo.

Fra le tante statistiche di rendimento vogliamo segnalarne una che spiega in maniera esemplare l’approccio dell’Atalanta ai match di Serie A. Gli orobici sono gli unici ad aver raccolto 9 punti già nei primi quarantacinque minuti di gioco (il Napoli si ferma a 4).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

52 incontri disputati

34 vittorie Napoli

12 pareggi

6 vittorie Atalanta

87 gol fatti Napoli

36 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Atalanta 1-0, 25° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Atalanta 2-2, 10° giornata 2019/2020