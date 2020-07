Nei Sassuolo-Juventus una sola rete di testa. Chi l’avrà segnata?

Escludendo dai nostri conteggi il recupero Atalanta-Sassuolo, la classifica di Serie A dalla 27esima giornata in poi vede i neroverdi 1 punto sopra la Juventus, 14 contro 13.

I ragazzi di mister De Zerbi hanno totalizzato, infatti, 4 vittorie (negli ultimi quattro turni) e 2 pareggi. Quelli di Sarri 4 successi (nei primi quattro impegni), 1 KO, 1 segno X.

Soprattutto Sassuolo-Juventus sarà sfida fra i due attacchi più prolifici, forti di 17 marcature ciascuno.

Nei precedenti scontri diretti al Mapei Stadium i sassolesi hanno marcato sempre con giocatori di nazionalità italiana: Zaza (oggi al Torino), Sansone (in forza al Bologna), Politano (a Napoli). La Juventus invece s’è rivelata una multinazionale del gol con gli argentini, 5 centri, a farla da padroni.

Curiosamente nonostante 16 centri totali in 6 sfide (media di 2,7 ogni novanta di gioco), solo 1 è arrivato su colpo di testa. E provate un po’ a indovinare che ne fu l’autore? Ovviamente Cristiano Ronaldo.

Proprio quel CR7 che contro i neroverdi si sbloccò a livello realizzativo nella Serie A alla quarta giornata dello scorso campionato.

All’andata fu 2-2 all’Allianz Stadium: Bonucci al 20’, Boga al 23’, Caputo al 47’, Ronaldo al 68’ (su rigore).

Chiusura ricordando che il Sassuolo targato De Zerbi è il terzo miglior Sassuolo per punti raccolti da quando gioca in Serie A. Davanti ha solo quello da 49 punti nel 2014-2015 e quello da 61 nel 2015-2016. Ma entrambi ottennero questi valori al termine dei 38 turni. Alla 32esima giornata solo il penultimo di Eusebio Di Francesco aveva fatto meglio, 48 punti contro gli attuali 46.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

6 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

1 pareggio

4 vittorie Juventus

4 gol fatti Sassuolo

12 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Juventus 1-3, 35° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Juventus 0-3, 23° giornata 2018/2019