Parma ad Udine soddisfazioni solo in A. Bianconeri unici ancora senza gol

Inizio molto difficile di campionato per l'Udinese che ha perso tutte le partite fin qui giocate, ovvero tre su tre. Il Parma dal canto suo si è rifatto in parte alla terza giornata superando in casa il Verona ed ottenendo così i primi tre punti in classifica.

Udinese-Parma si è giocata in tutte le serie professionistiche del calcio italiano. E in B e in C non c'è la minima traccia dei gialloblu, nel senso che le vittorie sono arrivate solo nella massima categoria. Tra l'altro nelle ultime due gare disputate hanno sempre vinto gli emiliani.

L'Udinese è l'unica squadra a non aver ancora segnato nemmeno un gol ed è questo un campanello d'allarme che non deve sottovalutare Gotti. Così come un altro dato già degno di essere segnalato sono i due punti persi nei secondi tempi dai bianconeri, rispetto al risultato dell'intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

20 vittorie Udinese

9 pareggi

6 vittorie Parma

66 gol fatti Udinese

41 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Parma 3-2



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Parma 1-3