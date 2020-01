© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di domani sarà il secondo Corini-Pioli di campionato dopo Palermo-Inter 0-1 del 2016-2017.

Curiosamente, oggi come allora, andrà in scena in occasione di una 21esima giornata di Serie A.

Di precedenti fra gli odierni tecnici di Brescia e Milan ne rintracciamo anche un altro, ma a campi invertiti: Bologna-ChievoVerona 4-0 nel 2012-2013. Stavolta però al 20esimo turno.

Stefano Pioli risulta quindi imbattuto, nei risultati e nella difesa, dal collega Eugenio Corini.

Ma il tecnico di Bagnolo Mella non sembra avere particolare feeling neppure col Milan: zero affermazioni e 1 solo gol marcato dalle sue squadre. Fra l’altro l’unico centro risale al primissimo scontro diretto, 11esima giornata 2011-2012, quando guidava il ChievoVerona, poi ha preso avvio un digiuno che alla vigilia di Brescia-Milan ha raggiunto i 431 minuti.

Concludiamo segnalando che anche il bilancio degli scontri diretti fra l’allenatore nato a Parma e le Rondinelle volge al rosso per il milanista. Fra Serie A e cadetteria sono 9 le sfide da cui emerge un 3-4 in fatto di successi. Ma se isoliamo il dato dei match nel principale torneo italiano rintracciamo 1 vittoria e 1 sconfitta entrambe nel 2010-2011.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CORINI E PIOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Corini

0 pareggi

2 vittorie Pioli

0 gol fatti squadre di Corini

5 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CORINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Corini

0 pareggi

5 vittorie Milan

1 gol fatto squadra di Corini

12 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL BRESCIA IN CAMPIONATO

3 vittorie Pioli

2 pareggi

4 vittorie Brescia

12 gol fatti squadre di Pioli

15 gol fatti Brescia