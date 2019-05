Per Gasperini un digiuno lungo 1.664 giorni contro Allegri. Anche se il 30 gennaio...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima volta, Cagliari-Genoa 2008-2009, fu KO senza marcare gol. Successivamente le squadre di Massimiliano Allegri, ancora Cagliari, Milan e Juventus, hanno sempre marcato e fatto punti contro quelle di Gian Piero Gasperini.

Ovviamente stiamo scrivendo dei match col livornese allenatore di casa.

Il bilancio totale, comunque, vede sempre in vantaggio il bianconero sul nerazzurro per numero di vittorie, 7-4, e marcature, 26-21.

Fra l’altro il tecnico originario di Grugliasco non fa suo un testa a testa dal 29 ottobre 2014, Genoa-Juventus 1-0. Da allora domenica saranno trascorsi 1.664 giorni o in altre parole 4 anni, 6 mesi e 21 giorni. Un periodo nel quale Allegri ha raccolto 5 vittorie e 3 segni X (curiosamente tutti col punteggio di 2-2, l’ultimo nel girone d’andata).

Il tutto, ovviamente, in campionato. Perché il primo dispiacere alla Juventus 2018-2019 l’ha dato proprio l’Atalanta di Gasperini nei quarti di finale di Coppa Italia lo scorso 30 gennaio.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E GASPERINI IN CAMPIONATO

7 vittorie Allegri

5 pareggi

4 vittorie Gasperini

26 gol fatti squadre di Allegri

21 gol fatti squadre di Gasperini