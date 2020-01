© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli e Claudio Ranieri hanno molti tratti in comune almeno per quel che riguarda questa stagione. Entrambi sono subentrati a stagione in corso, rispettivamente al posto di Marco Giampaolo ed Eusebio Di Francesco. Entrambi si sono seduti per la prima volta sulla nuova panchina all'ottava giornata ed hanno, lo stesso ruolino di marcia. Dieci le partite disputate prima di oggi e lo score parla di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Gli scontri diretti tra Pioli e Ranieri non sono stati molti: tre in totale (una con Pioli in casa). Ma in questi tre match il tecnico romano non è mai riuscito a fare bottino pieno. L'unico successo di quello emiliano fu proprio ottenuto a San Siro e fu un clamoroso 3-0 rifilato dal Bologna all'Inter nella stagione 2011/12.

Pioi non vanta una grande tradizione contro la Sampdoria essendo riuscito a vincere solo due volte in undici partite giocate contro i blucerchiati. Anche Ranieri contro il Milan è costretto ad inseguire: 8 vittorie rossonere contro le 5 affermazioni delle squadre da lui allenate in 19 partite complessive.

TUTTI I PRECEDENTI TRA PIOLI E RANIERI (CASA E FUORI CASA)

1 vittoria Pioli

2 pareggi

0 vittorie Ranieri

7 gol fatti squadre Pioli

2 gol fatti squadre Ranieri