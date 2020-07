Pioli ha restituito lo 'scherzetto' a D'Aversa. La negativa parentesi parmense

Pioli ha affrontato in casa D'Aversa in qualità di allenatore, in una circostanza. E la scorsa stagione il Parma (squadra della città natale di Pioli) fece un bello scherzetto alla sua Fiorentina, vincendo 1-0 al Franchi. In assoluto, quindi tra casa e fuori casa, sono però due gli incroci tra questi due tecnici e il bilancio è in parità in fatto di vittorie, perché in questa stagione il Milan ha sbancato il Tardini, imponendosi 1-0.

Pioli contro il Parma ha un bilancio piuttosto equilibrato perché ne ha vinte 4 e perse 3 (più ci sono altri 6 pareggi). Ma l'attuale allenatore rossonero, in passato è stato anche sulla panchina emiliana: 22 gare con un bilancio molto negativo di 3 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. Bilancio che portò al suo esonero il 12 febbraio 2007 e la conseguente sostituzione con Ranieri.

A D'Aversa manca la vittoria contro il Milan. In tre partite giocate contro i rossoneri ha perso due volte e pareggiato una.

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS D'AVERSA

1 vittoria Pioli

0 pareggi

1 vittoria D'Aversa

1 gol fatto squadre Pioli

1 gol fatto squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS PARMA

4 vittorie Pioli

6 pareggi

3 vittorie Parma

13 gol fatti squadre Pioli

8 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS MILAN

0 vittorie D'Aversa

1 pareggio

2 vittorie Milan

2 gol fatti squadre D'Aversa

4 gol fatti Milan