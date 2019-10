Pochi lampi granata a Genova. Torino e Samp prendono sempre gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avvio shock in campionato per la Sampdoria, ancora ferma a quota zero punti dopo tre sconfitte consecutive. Il Torino invece ha buttato via la possibilità di essere in vetta a punteggio pieno, perdendo in maniera inopinata in casa contro il Lecce per 2-1.

Sono solo otto (su 54 partite totali) le vittorie ottenute nella Marassi blucerchiata per il Torino. L'ultima però è freschissima perché il rotondo 4-1 ottenuto la scorsa stagione. Paradossalmente è proprio la vittoria dei padroni di casa a mancare da più tempo, anche se siamo davanti ad un ritardo relativo perché parliamo di 4 dicembre 2016 (2-0). Una sola volta prima di oggi Sampdoria-Torino si è disputata per la quarta giornata del campionato di Serie A: è avvenuto il 23 settembre 2012 (1-1).

Sampdoria e Torino hanno sempre preso almeno un gol in queste prime tre gare, ma il Toro ha avuto buone soluzioni offensive avendo mandato a segno già cinque uomini diversi della propria rosa. La Samp è ferma ad uno, ovvero il solito Quagliarella che ha realizzato l'inutile rigore nella trasferta col Sassuolo, persa per 4-1.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

22 vittorie Sampdoria

24 pareggi

8 vittorie Torino

74 gol fatti Sampdoria

45 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Torino 3-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Sampdoria vs Torino 1-4