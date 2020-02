vedi letture

Quei numeri che si ripetono nelle sfide fra De Zerbi e D’Aversa

Le statistiche che emergono dai testa a testa in campionato fra Roberto De Zerbi e Roberto D’Aversa, coincidono con quelle prodotte dalle sfide fra i due allenatori e, rispettivamente, il Parma per il neroverde, il Sassuolo per il gialloblù.

Perché gli incroci sono andati in scena in queste ultime due stagioni e coincidono con i derby regionali fra i club emiliani. Nel 2018-2019 Sassuolo-Parma 0-0 e Parma-Sassuolo 2-1. In questa annata Parma-Sassuolo 1-0.

E così D’Aversa ha sempre raccolto punti contro il collega. De Zerbi cerca ancora la prima vittoria contro il Parma e l’allenatore nato a Stoccarda, in Germania.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E D’AVERSA IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

2 vittorie D’Aversa

1 gol fatto squadre di De Zerbi

3 gol fatti squadre di D’Aversa

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL PARMA IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

1 pareggio

2 vittorie Parma

1 gol fatto squadre di De Zerbi

3 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

2 vittorie D’Aversa

1 pareggio

0 vittorie Sassuolo

3 gol fatti squadre di D’Aversa

1 gol fatto Sassuolo