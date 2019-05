Quell'invasione di campo che costò cara al Lecce contro il Brescia

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lecce-Brescia atto numero venti in Puglia e stavolta saranno di fronte le prime due squadre in classifica del campionato cadetto. Padroni di casa che hanno doppiato in fatto di vittorie gli ospiti. Ultimo successo delle rondinelle risalente ad 11 anni e mezzo fa, con esattezza al 20 ottobre 2007 (1-2). Tra i precedenti troviamo anche una vittoria a tavolino dei bresciani, in occasione del primo match giocato in Puglia il 6 gennaio 1949. La gara venne sospesa per invasione di campo all'83', sul risultato di 2-3 per i lombardi, poi tramutato in 0-2 dal giudice sportivo.

Lecce che sta andando bene in questa fase della stagione avendo ottenuto cinque pareggi, un pari e una sola sconfitta nelle ultime sette partite. Ottimo ruolino anche del Brescia che è in serie utile da sei partite consecutive (5 vittorie e un pari).

Scarso contributo dalla panchina per i pugliesi. Sono solo 3 i gol segnati da giocatori entrati a partita in corso e peggio dei giallorossi ha fatto solo il Padova con due. Il Brescia è secondo per rigori avuti a favore con 9, ma il Benevento che guida questa classifica è ben distante avendone già calciati 13.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E B)

10 vittorie Lecce

4 pareggi

5 vittorie Brescia

26 gol fatti Lecce

20 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1948/1949 Serie B Lecce vs Brescia 0-2 a tavolino

L'ULTIMA SFIDA A LECCE

2010/2011 Serie A Lecce vs Brescia 2-1