Ranieri non perde con la Lazio dal 1997

Quello che aprirà il 20esimo turno della Serie A 2019-2020 sarà il primo scontro diretto in campionato fra Simone Inzaghi, Lazio, e Claudio Ranieri, Sampdoria.

Molti di più, al contrario, gli incroci fra i due tecnici e le squadre che sfideranno sabato pomeriggio.

Fra Inzaghi e la Sampdoria contiamo 8 precedenti. I numeri strizzano l’occhio al biancoceleste. Soprattutto, dopo il KO al primo faccia a faccia, 35esima giornata 2015-2016, ha sempre raccolto punti, 7 match con ben 6 vittorie. Curiosamente anche allora sulla panchina dei liguri sedeva un ex romanista: Vincenzo Montella.

Anche Ranieri ha in corso una serie utile nelle sfide alla Lazio: 8 gare che se esaminate singolarmente raccontano di 6 successi (con Juventus, Roma e Inter) e 2 segni X (con Parma e, ancora, i bianconeri).

L’ultimo match di Serie A col testaccino in panchina e i laziali in campo risale al 2011-2012.

Per trovare un successo degli Aquilotti, poi, dobbiamo andare alla stagione 1996-1997, quando Ranieri andò KO per 0-1 con la sua Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA SAMPDORIA IN CAMPIONATO

6 vittorie Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Sampdoria

23 gol fatti squadre di Inzaghi

10 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

8 vittorie Ranieri

6 pareggi

4 vittorie Lazio

28 gol fatti squadre di Ranieri

26 gol fatti Lazio