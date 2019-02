Roma e quel bilancio praticamente in pari a Bergamo...grazie anche ad una vittoria a tavolino

© foto di Federico Gaetano

Un contesto di equilibrio quasi assoluto. Con queste premesse ci apprestiamo a vivere la sfida tra Atalanta e Roma. In 56 partite giocate a Bergamo abbiamo fin qui assistito a 19 vittorie atalantine, 19 pareggi e 18 successi romanisti. Sono solo 4 le reti in più realizzate dai nerazzurri rispetto ai giallorossi.

Entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento venendo da tre turni consecutivi senza sconfitte, solo che l'Atalanta in queste tre partite ha ottenuto 7 punti, mentre la Roma addirittura 9, ovvero tre vittorie.

La formazione allenata da Di Francesco si conferma come quella che è riuscita a mandare a segno il maggior numero di giocatori diversi: sono 16. Ma anche l'Atalanta non è messa male in questo senso perché si issa sul gradino più basso del podio con 13 in compagnia del Sassuolo.

LA ROMA E LA VITTORIA A TAVOLINO - C'è un'Atalanta-Roma che non si è decisa direttamente sul campo, bensì a tavolino. Si tratta della partita giocata a Bergamo il 19 gennaio 1969 che è terminata con il punteggio di 2-2, poi trasformato in 0-2 dal giudice sportivo per l'invasione di campo da parte dei tifosi bergamaschi.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO

19 vittorie Atalanta

19 pareggi

18 vittorie Roma

71 gol fatti Atalanta

67 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Roma 0-2

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2017/2018 Serie A Atalanta vs Roma 0-1