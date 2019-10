Spal e Lecce? Storicamente c'è un solo risultato, o quasi...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spal e Lecce hanno avuto lo stesso, identico, ruolino di marcia in questo avvio di campionato. Una sola vittoria, entrambe alla terza giornata, e tre sconfitte.

Queste due squadre si incontrano per la prima volta in A, ma in B hanno già avuto modo di affrontarsi sette volte. Dovessimo guardare i precedenti non ci sarebbe il minimo dubbio sul risultato finale: un bel pareggio; per sei volte infatti Spal-Lecce è terminata con la divisione della posta. L'unica vittoria l'ha ottenuta la Spal il 25 marzo 1979 per 2-0.

Sia Spal che Lecce non hanno mai chiuso una gara in questo avvio di campionato senza aver preso gol. Fatto questo che ci fa presupporre che il match di stasera potrebbe riservarci marcature da una parte e dall'altra.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE B)

1 vittoria Spal

6 pareggi

0 vittorie Lecce

8 gol fatti Spal

6 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1948/1949 Serie B Spal vs Lecce 0-0

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

1992/1993 Serie B Spal vs Lecce 1-1