Trapani e una vittoria inutile col Pisa. Se le partite finissero al 45'...

Dopo un avvio zoppicante di campionato, il Trapani sta cercando di rientrare in corsa. Lo ha fatto ottenendo due vittorie nelle ultime tre gare giocate. I siciliani però sono ultimi in classifica per quanto riguarda il rendimento interno avendo ottenuto solamente sei punti tra le mura amiche. Tre vittorie nelle ultime cinque gare per i pisani che in trasferta possono però vantare una sola affermazione finora.

C'è un solo precedente a Trapani tra queste due squadre ed è l'1-0 ottenuto dalla formazione di casa in B per 1-0 il 22 aprile 2017. Un successo però che non servì ai granata per evitare la retrocessione in C alla fine del campionato e una sconfitta che per i nerazzurri volle dire abbandono di ogni residua speranza di poter restare nella categoria.

Se le partite avessero avuto fine al 45' invece che al 90' il Pisa sarebbe addirittura secondo in classifica con 27 punti contro i 28 del Benevento. A differenza dei campani, i toscani sono arrivati a perdere la bellezza di 7 punti nel corso dei secondi tempi. In questo senso sono la squadra peggiore in B.

TUTTI I PRECEDENTI A TRAPANI

1 vittoria Trapani

0 pareggi

0 vittorie Pisa

1 gol fatto Trapani

0 gol fatti Pisa

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A TRAPANI

2016/2017 Serie B Trapani vs Pisa 1-0