Undici anni senza vittorie viola a Parma. Due squadre allo sbando

© foto di Alberto Fornasari

Fiorentina senza vittorie a Parma dal 13 gennaio 2008, un 2-1 per i viola arrivato nel finale grazie a un rigore trasformato da Mutu tra le polemiche. Ma soprattutto, Fiorentina senza vittorie in campionato ormai da una vita. Una serie negativa che non accenna ad interrompersi: la formazione gigliata non vince in campionato dal 17 febbraio scorso, 4-1 in casa della Spal. Con Montella andamento assolutamente negativo: cinque partite in Serie A coi viola dal momento del suo ritorno, un pareggio e quattro sconfitte. Non vanno meglio di certo le cose al Pamra che ha ottenuto l'ultima affermazione il 9 marzo in casa contro il Genoa (1-0). Da allora i gialloblu hanno ottenuto cinque pareggi e rimediato quattro sconfitte.

Il Parma è la squadra di Serie A che più ha peggiorato il rendimento nei secondi tempi. Tra l'intervallo e il fischio finale, gli uomini di D'Aversa hanno perso la bellezza di 14 punti: a quest'ora sarebbero stati a 52 punti, ampiamente in posizione tranquilla, anche se di poco fuori dalla zona europea.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

7 vittorie Parma

11 pareggi

5 vittorie Fiorentina

31 gol fatti Parma

27 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2014/2015 Serie A Parma vs Fiorentina 1-0